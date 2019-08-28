دورة تدريبية لعدد من المزارعين حول "تمكين سبل العيش للفئات الضعيفة في الزراعة" في بعلبك

اختتم معهد التعاون الجامعي "ICU" بالتعاون مع اتحاد بلديات ​بعلبك​ ​الدورة​ التدريبية لعدد من ​المزارعين​ اللبنانيين والسوريين حول 'تمكين سبل العيش للفئات الضعيفة في ​الزراعة​ "LEVA project" بتمويل من ​برنامج الأغذية العالمي​ التابع للأمم المتحدة، والتي اقيمت في مبنى الاتحاد لمدة اسبوعين.

وحضر حفل الختام رئيس الاتحاد الدكتور ​حمد حسن​، المهندسة سارة جعيتاني من ​برنامج الاغذية العالمي​، مندوبي معهد التعاون الجامعي المهندسة روزير نصوح والمهندس حسين حطيط،المهندسة ماجدة مشيك والمهندس حسام سليمان من مصلحة الابحاث العلمية الزراعية والمتدربين.

واكد الدكتور حمد حسن في كلمة على دعم وتنشيط هذه المشاريع في قرى الاتحاد وغيرها من قرى بعلبك التي يعيش معظم سكانها من ​القطاع الزراعي​ شاكرا المنظمات الدولية والمحلية على دعم هذه المشاريع من اجل تحقيق الغاية منها عند المزارع اللبناني والنازح السوري المستهدفين منها، داعيا المنظات الدولية ان تقوم بواجباتها وبزيادة المشاريع وتتعاون مع البلديات والاتحادات ​البلدية​ مباشرة لا عبر بعض المستفيدين في اي مشروع يستهدف فيه النازح السوري واللبناني المستضيف حتى تتحقق الغاية المنشودة منها.

بدورها، المهندسة مشيك عرضت لاهمية هذا المشروع الذي يخلق فرص عمل عند المزارعين، المهندسة روزير نصوح اكد على استمرار ودعم المشاريع التي تحقق خدمة للنازح السوري والمستضيف اللبناني.

وختاما تم تسليم المتدربين شهادات التدريب ومعدات العمل في الاختصاصات.