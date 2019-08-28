وهاب: الرئيس عون رجل لا يخطئ بالحسابات الإستراتيجية

سأل رئيس ​حزب التوحيد العربي​، الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "هل فهم بعض الأغبياء اليوم سبب التمسك بالعماد ​ميشال عون​ رئيساً للجمهورية قبل إنتخابه فهو رجل لا يخطئ بالحسابات الإستراتيجية ولديه منسوب عالٍ من الكرامة الوطنية".

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