عبدالله: لا مطمر في الجية-بعاصير الان ولا محرقة في نفس الموقع مستقبلا

أكد عضة كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله باسم كل نواب وبلديات وأحزاب وأهالي الشوف الساحلي، والمجتمع المدني فيه، ان "لا مطمر في الجية-بعاصير الان، ولا محرقة في نفس الموقع مستقبلا، وسنناقش بكل مسؤولية البدائل الممكنة مع وزارة البيئة".
وشدد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، على انه "يكفي ساحل الشوف والإقليم ما تحمله سابقا وما يتحمله اليوم".
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