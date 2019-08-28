عبدالله: لا مطمر في الجية-بعاصير الان ولا محرقة في نفس الموقع مستقبلا

أكد عضة كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ باسم كل نواب وبلديات وأحزاب وأهالي ​الشوف​ الساحلي، و​المجتمع المدني​ فيه، ان "لا مطمر في الجية-بعاصير الان، ولا محرقة في نفس الموقع مستقبلا، وسنناقش بكل مسؤولية البدائل الممكنة مع ​وزارة البيئة​".

وشدد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، على انه "يكفي ساحل الشوف والإقليم ما تحمله سابقا وما يتحمله اليوم".