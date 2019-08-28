المرصد السوري: غارت وقصف مدفعي على الريف الشرقي لمعرة النعمان

افاد المرصد السوري عن غارت وقصف مدفعي للجيش السوري على الريف الشرقي ل​معرة النعمان​. وكان ​الجيش السوري​ قد استهدف طرق المسلحين وتحركهم في محيط معرة النعمان جنوبي إدلب.

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