قاطيشا:يحق لنا الرد على العدو الإسرائيلي بكل الوسائل الرسمية

لفت عضو كتلة "الجمهورية القوي" النائب وهبي قاطيشه إلى ان "شهداءنا منعوا لبنان من السقوط، فنحن نحافظ على الإرث الذي اعطونا إياه".
وأكد في حديث إذاعي انه "يحق لنا الرد على العدو الإسرائيلي بكل الوسائل الرسمية، وليس لصالح دول خارجية كإيران وغيرها"، لافتا إلى انه " لا يمكننا أن نتكهن بحجم الرد على إسرائيل وهو رهن طهران".
وتعليقاً على الشكوى الموجهة لمجلس الأمن حول الاعتداءات الاسرائيلية، لفت إلى انه "منذ الـ2006 أي تاريخ توقيع القرار الـ1701 تم خرقه، انما حادثة الضاحية صعدته".
من جهة أخرى، قال: "يجب أن تسيطر الدولة على الأطراف اللبنانية وأن تسترد ماليتنا من الجمارك والمرافئ وغيرها، وكلما طالبنا بإعادتها يقولون لنا: "مش وقتها"، فمتى وقتها؟ عندما تنهار الدولة؟".
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