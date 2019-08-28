قاطيشا:يحق لنا الرد على العدو الإسرائيلي بكل الوسائل الرسمية

لفت عضو كتلة "​الجمهورية​ القوي" النائب ​وهبي قاطيشه​ إلى ان "شهداءنا منعوا ​لبنان​ من السقوط، فنحن نحافظ على الإرث الذي اعطونا إياه".

وأكد في حديث إذاعي انه "يحق لنا الرد على العدو ال​إسرائيل​ي بكل الوسائل الرسمية، وليس لصالح دول خارجية ك​إيران​ وغيرها"، لافتا إلى انه " لا يمكننا أن نتكهن بحجم الرد على إسرائيل وهو رهن ​طهران​".

وتعليقاً على الشكوى الموجهة ل​مجلس الأمن​ حول الاعتداءات الاسرائيلية، لفت إلى انه "منذ الـ2006 أي تاريخ توقيع القرار الـ1701 تم خرقه، انما حادثة الضاحية صعدته".

من جهة أخرى، قال: "يجب أن تسيطر ​الدولة​ على الأطراف اللبنانية وأن تسترد ماليتنا من ​الجمارك​ والمرافئ وغيرها، وكلما طالبنا بإعادتها يقولون لنا: "مش وقتها"، فمتى وقتها؟ عندما تنهار الدولة؟".