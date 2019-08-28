توقيف أفراد عصابة سرقة سيارات بالفرزل وضبط سيارتين مسروقتين من الطريق الجديدة

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار متابعة ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي لخطّة العمل الّتي وضعتها، والقاضية برصد وتعقّب وتوقيف أفراد عصابات سرقة السيارات على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد حصول عمليّات سرقة عدّة لسيارات من نوعي "هوندا- CRV" و"تويوتا- كامري" ضمن ​محافظة جبل لبنان​، كلّفت شعبة المعلومات قطعاتها المختصّة للعمل على توقيف الفاعلين".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة المتابعة الإستعلاميّة والتقنيّة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويات أفراد العصابة المذكورة، وهي على الشكل الآتي: "ع. ق." (مواليد عام 1984، لبناني)، "ع. أ." (مواليد عام 1993، لبناني) و"ن. ح." (مواليد عام 1959، لبناني)".

وبيّنت المديرية أنّ "بتاريخ 23 آب 2019، وبعد عمليّة مراقبة دقيقة للمسالك المحتمل إتّباعها من قبل المشتبه بهم خلال عمليّة نقل السيارات المسروقة إلى ​منطقة البقاع​، نفّذت القوّة الخاصّة في الشعبة مكمنًا محكمًا في ​الفرزل​، بحيث تمكّنت من توقيف الأوّل والثاني بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بنقل سيارتين من نوع "هوندا- CRV" مسروقتين من منطقة ال​طريق الجديدة​ في ​بيروت​، وضبطت بحوزتهما أدوات تستخدم في عمليّات سرقة السيارات".

وذكرت أنّ "من خلال المتابعة، تمكّنت الشعبة المذكورة من توقيف الثالث في المكان ذاته، على متن سيارة مُستأجرة نوع "هيونداي- I 10" الّتي استخدمها لمساعدة الآخرَين في تنفيذ إحدى السرقَتَين"، لافتةً إلى أنّ "بالتحقيق معهم، اعترفوا بسرقة 5 سيارات، 4 نوع "هوندا- CRV" وواحدة نوع "تويوتا- كامري" من مناطق: ​طريق المطار​ وخلدة وعالية وطريق الجديدة. كما اعترفوا بنقل السيارات المسروقة إلى بلدتين بقاعيتين لبيعها".

ونوّهت إلى أنّه "تمّ تسليم السيارتين المسروقتين إلى أصحابها، وأودع الموقوفون المرجع المختص، بناءً على إشارة ​القضاء​".