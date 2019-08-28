الغارديان: موسكو تسعى لفرض سيطرتها بإفريقيا عن طريق تكنولوجيا نووية غير مناسبة

لفتت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في موضوع نشرته تحت عنوان "موسكو تسعى لفرض سيطرتها في إفريقيا عن طريق تكنولوجيا نوويّة غير مناسبة"، إلى أنّ "روسيا تسعى لفرض نفوذها في إفريقيا وكسب مليارات الدولارات عن طريق بيع تكنولوجيا نوويّة للدول النامية، ويقول منتقدو موسكو إنّ تلك التكنولوجيا غير مناسبة ولن تفيد تلك الدول المدقعة في الفقر".
وأوضحت أنّ "ممثّلين عن شركة "روساتوم" المملوكة للدولة وتعني بالتكنولوجيا النووية سواء لأغراض عسكريّة أو سلميّة، طرقت أبواب عشرات من القادة الأفارقة خلال العامين الماضيين. فقد أبرمت الشركة، الّتي تتولّى بناء مفاعل نووي في مصر بقيمة 29 مليار دولار، اتفاقات مع دول غانا ورواندا وأوغندا وجنوب إفريقيا ودول أخرى".
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