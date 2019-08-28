الغارديان: موسكو تسعى لفرض سيطرتها بإفريقيا عن طريق تكنولوجيا نووية غير مناسبة

لفتت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في موضوع نشرته تحت عنوان "​موسكو​ تسعى لفرض سيطرتها في إفريقيا عن طريق تكنولوجيا نوويّة غير مناسبة"، إلى أنّ "​روسيا​ تسعى لفرض نفوذها في إفريقيا وكسب مليارات الدولارات عن طريق بيع تكنولوجيا نوويّة للدول النامية، ويقول منتقدو موسكو إنّ تلك التكنولوجيا غير مناسبة ولن تفيد تلك الدول المدقعة في ​الفقر​".

وأوضحت أنّ "ممثّلين عن شركة "روساتوم" المملوكة للدولة وتعني ب​التكنولوجيا النووية​ سواء لأغراض عسكريّة أو سلميّة، طرقت أبواب عشرات من القادة الأفارقة خلال العامين الماضيين. فقد أبرمت الشركة، الّتي تتولّى بناء ​مفاعل نووي​ في مصر بقيمة 29 مليار دولار، اتفاقات مع دول غانا و​رواندا​ و​أوغندا​ و​جنوب إفريقيا​ ودول أخرى".