"لا مرحباً بترامب" .. هاشتاغ يتصدر "تويتر" في ألمانيا

دبي - بواسطة محمد فارس بعد أن قال بشكل مقتضب إنه قد يزور ألمانيا قريباً، اختار عدد من مستخدمي موقع "تويتر" الألمان طرقاً خلاقة ومعبرة للتعبير عن رفضهم لزيارة الرئيس الأمريكي المثير للجدل عالمياً. الهاشتاغ تصدر "تويتر" باللغة الألمانية. © picture-alliance/C. Hartmann Provided by Deutsche Welle

تحت هاشتاغ "لا مرحباً بترامب" (TrumpNotWelcome#) غرد عدد كبير من الألمان، معلنين عدم ترحيبهم بأي زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما صرح الأخير، على هامش لقاء ثنائي جمعه بالمستشارة أنغيلا ميركل في مقر انعقاد قمة الدول الصناعية السبع الكبرى في بيارتيس بفرنسا، أن "هناك شيئاً ألمانياً في دمائه" وأنه "سيزور ألمانيا قريباً".

يشار إلى أنه ومنذ توليه منصب الرئاسة الأمريكية عام 2017، لم يقم ترامب بأي زيارة رسمية لألمانيا حتى الآن، على عكس فرنسا وبريطانيا، اللتين زارهما ترامب مرتين.

وتراوحت تغريدات الألمان من خلال هذا الهاشتاغ، الذي تصدر قائمة العبارات المفتاحية الأكثر انتشاراً في "تويتر" بألمانيا، ما بين الساخرة والمنتقدة، إذ كتب مستخدم يسمي نفسه "Meermensch" ساخراً: "هل يمكن أن تتفضل الحكومة الألمانية وتخبر السيد ترامب على عجل، بأنها أيضاً ليست مستعدة لبيع غرينلاند؟"، في إشارة إلى إعلان ترامب أنه مستعد لشراء جزيرة غرينلاند من الدنمارك:

بينما استحضر المستخدم "Wolf" بعض التاريخ وأوضح في تغريدته أن "جد ترامب أُعلن في السابع من يناير/ كانون الثاني عام 1907 من قبل وزارة داخلية بافاريا بأنه شخص غير مرغوب فيه":

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أما حساب "JusticeNow!"، فقد دعا جميع مستخدمي "تويتر" في تغريدة إلى مشاطرة عريضة على الإنترنت تطالب الحكومة الألمانية بعدم استقبال الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين للولايات المتحدة:

من جانبه، طالب "Walter aus Nuernberg" كلاً من ميركل والرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، بالإنصات إلى الناشطة البيئية السويدية الشابة غريتا تونبيرغ، التي قالت إن الالتقاء بترامب مضيعة للوقت، ناصحاً ميركل وشتاينماير "بالتذرع بحجة عدم تطابق المواعيد أو حتى الإجازة أو ما شابه":

وأخيراً، قدم "Der Merowinger" خلاصة الكلام لترامب في تغريدته، إذ كتب يقول: "إلى حضرة رئيس الولايات المتحدة المحترم المسمى ترامب: أعلمكم باسمي واسم الألمان الذين أعرفهم بأننا نرحب بالأمريكيين التقدميين، ولا نرحب بغير المحترمين مثلك. مع تحيات #لا_مرحباً_بترامب. ملاحظة: (جزيرتا) روغن وهيلغولاند (الألمانيتان) لن تحصل عليهما أبداً":

يشار إلى أنه حتى الآن لم يصدر إعلان من الحكومة الألمانية بخصوص زيارة مرتقبة لترامب إلى برلين. كما لم يصدر بعد تصريح ترامب أي بيان رسمي من البيت الأبيض بخصوص الزيارة.

ي.أ/ أ.ح (DW)