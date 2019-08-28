أسعار النفط ترتفع متأثرة بانخفاض المخزونات الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت أسعار النفط صباح اليوم الأربعاء، متأثرة بالبيانات الأميركية التي صدرت مؤخرا، وتُشير إلى انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وقال معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بواقع 11.1 مليون برميل يوميا، في الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 23 الجاري، إلى 428.7 مليون برميل.

وبحلول الساعة 09:04 صباحا، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم تشرين الأول/ أكتوبر بنسبة 0.93 بالمئة أو 54 سنتا إلى 59.58 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.22 بالمئة أو 67 سنتا إلى 55.60 دولارا للبرميل.

وما تزال عقود برنت تتداول دون 60 دولارا، وسط استمرار التخوفات من تباطؤ اقتصادي عالمي يؤثر على طلب الخام.