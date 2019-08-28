هندوراس تتحدى القوانين الدولية وتفتح مكتبا دبلوماسيا في القدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حكومة هندوراس، الثلاثاء، أن الرئيس خوان أورلاندو أيرنانديز سيقوم، الجمعة، بزيارة رسمية إلى إسرائيل لافتتاح "مكتب دبلوماسي" في القدس، معترفة بذلك بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.



وقال رئيس هندوراس: إن "المكتب الدبلوماسي" هو "امتداد" لسفارة بلاده الواقعة في تل أبيب.

وذكرت وزارة خارجية هندوراس، في بيان، أن إسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى القدس في اقتراح يجري حاليا "تحليله في الأجواء الدولية والوطنية".

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وكانت الولايات المتحدة نقلت في 14 مايو/أيار 2018، سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، في قطيعة مع سياستها السابقة، منفذة بذلك وعدا قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأثارت الخطوة غضب الفلسطينيين الذين يعتبرون القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967، عاصمة لدولتهم.

وقررت معظم العواصم الأجنبية الاحتفاظ بسفاراتها لدى إسرائيل خارج القدس حتى إيجاد حل لوضع المدينة من خلال المفاوضات.