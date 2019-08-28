صحيفة: المرأة الإماراتية باتت عنواناً راسخاً للشموخ ونهضة الدولة

Advertisements

الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، إن الإنجازات والنجاحات والتقدم، أمور لا تأتي صدفة ولا يمكن أن تتحقق دون جهود واستراتيجيات وإيمان راسخ بنبل الأهداف، ولاشك أن مسيرة تمكين المواطن الإماراتي "الرجل والمرأة" عبارة عن ملاحم من البناء في الإنسان وتسخير جميع الإمكانات ليكون على ما هو اليوم من تقدم ورقي وتمكين يؤهله لتحمل المسؤولية الوطنية في جميع المحافل والميادين على أكمل وجه.



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - "أنه ومنذ تأسيس الدولة وبزوغ فجر الاتحاد، أطلق القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، مسيرة تمكين المرأة كشريكة حقيقية في عملية البناء الوطني، وكان منحها جميع حقوقها وتقديم كل ما يلزم لتمكينها من العلوم وسن ما يلزم من التشريعات التي تؤكد الرؤية الثاقبة والبعيدة من أن النهضة مسؤولية جميع أبناء الوطن، وهو ما كان نهجاً راسخاً في البناء الذي تؤكده قيادتنا الرشيدة في جميع المناسبات، وهكذا باتت ابنة الإمارات نموذجاً حضارياً مشرفاً لجميع الأمم الهادفة لإعطاء المرأة كامل حقوقها وتأمين كل ما يلزم للعمل في سبيل وطنها.

Advertisements

وتابعت وكان لجهود الخير التي تكفلت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، أعظم الأثر فيما بلغته المرأة كعماد للمجتمع ومكانة متقدمة إقليمياً وعالمياً، ولاشك أن الأرقام وما تشغله المرأة الإماراتية من مسؤوليات ومناصب كافٍ للتعرف على مدى الإنجازات التي أثمرتها المسيرة الوطنية وما تملكه المرأة من ثقة أهلتها لتقوم بدورها الكامل في مسيرة التنمية والدفاع عن قضايا الوطن وشغل أعقد وأصعب المناصب والقيام بأغلب الوظائف.

ولفتت إلى أن كل ذلك جعل المرأة الإماراتية تعيش عصرها الذي يتميز بالازدهار والتقدم والرفعة وهي تمثل وطنها خير تمثيل وتحظى بثقة القيادة المطلقة التي عبرت عنها وفاءً لقضايا الوطن ومبادئه وقيمه السمحة النبيلة التي تميز مجتمع الإمارات، ومن هنا كان شعار احتفال العام الحالي بيوم المرأة الإماراتية، "المرأة رمز التسامح"، الذي يعكس أنزه وأرقى ما يؤمن به كل أبناء الوطن، وبدورها بينت قدرتها على جعل ثقافة التسامح ثقافة حياة في المجتمع وتأكيد أهمية القيم الأصيلة المتوارثة التي تميزنا كشعب، وتعبر خير تعبير عن مكانتنا الرائدة والمتميزة.

وأكدت أنها كانت قمة الوفاء للوطن الشامخ، والمرأة الإماراتية قد باتت عنواناً راسخاً للشموخ ونهضة الدولة، وكانت مدرسة في الوطنية فهي أم الشهيد الذي قدم روحه فداء لقضايا وطنه وقيمه وأصالته وعزته والدفاع عن الثوابت بنصرة الضعيف ودعم المظلوم وتبديد أجندات الظلام والفوضى، فكانت المرأة الإماراتية بحق تعكس روح الوطن وشموخه وعزته وثبات قوة الحق في أجياله.

واختتمت افتتاحيتها بقولها : في يوم المرأة الإماراتية نفخر ونعتز بدور ابنة الوطن وما هي عليه من تقدم وتحضر وكيف تقوم بمسؤولياتها وتتحمل واجباتها على الشكل الأمثل في كل المحافل داخل وخارج الوطن