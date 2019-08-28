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الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أكدت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء التزامها التام بمسؤولياتها الدستورية والوطنية، والدفاع عن أمن وسلامة العراق وشعبه وسيادته الوطنية على كامل ترابه .
وأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في إيجاز قدمه للحكومة العراقية في جلستها الأسبوعيية اليوم الثلاثاء "الجاهزية العالية للقوات المسلحة للدفاع عن العراق ومواطنيه، ومؤسسات الدولة، والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، واستعداد بغداد للرد بحزم وبكافة الوسائل المتاحة على أي عدوان ينطلق من خارج أو داخل العراق".
وشددت الحكومة في بيانها على أهمية "استمرار العراق في لعب دوره المؤثر والبناء في نزع فتيل الأزمة التي تهدد أمن المنطقة والعالم، وتقوّض جهود محاربة داعش الإرهابي، وتهدد أمن العراق والمنطقة والعالم".
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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقي: مستعدون للرد بحزم على أي عدوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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