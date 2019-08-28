رئيس الوزراء العراقي: مستعدون للرد بحزم على أي عدوان

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements متابعات_الخليج 365

أكدت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء التزامها التام بمسؤولياتها الدستورية والوطنية، والدفاع عن أمن وسلامة العراق وشعبه وسيادته الوطنية على كامل ترابه .



وأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في إيجاز قدمه للحكومة العراقية في جلستها الأسبوعيية اليوم الثلاثاء "الجاهزية العالية للقوات المسلحة للدفاع عن العراق ومواطنيه، ومؤسسات الدولة، والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، واستعداد بغداد للرد بحزم وبكافة الوسائل المتاحة على أي عدوان ينطلق من خارج أو داخل العراق".

وشددت الحكومة في بيانها على أهمية "استمرار العراق في لعب دوره المؤثر والبناء في نزع فتيل الأزمة التي تهدد أمن المنطقة والعالم، وتقوّض جهود محاربة داعش الإرهابي، وتهدد أمن العراق والمنطقة والعالم".