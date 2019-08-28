الأردن يتحرك دبلوماسياً لتجديد ولاية "الأونروا"

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
مع قرب انتهاء ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في 15 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، بدأ الأردن التحرك لتجديد هذه الولاية لـ 3 سنوات مقبلة.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية الأردنية لـ24 إن "الأردن يستخدم علاقاته السياسية والدبلوماسية في هذا الإطار، لا سيما وأن انعكاسات انتهاء ولاية الوكالة يعني كارثة على الميزانية والبنى التحتية للأردن، والذي يعاني أصلاً عجزاً مالياً كبيراً".
وأوضحت أن مسؤولين من وزارة الخارجية الأردنية يزورون دولاً أوروبية مانحة وذات ثقل سياسي وعسكري في العالم، للحيلولة دون هذه الكارثة على للأردن الذي يستضيف حسب إحصائية لوكالة "أونروا"، أكثر من 2.1 مليون لاجئ، أكثر من 372 يعيشون في 13 مخيماً، فيما تنتشر الغالبية الباقية خارج المخيمات وفي مختلف المدن والقرى الأردنية.
وستبدأ مناقشات تجديد ولاية أونروا في اجتماعات للجمعية العامة للأمم المتحدة، في الشهر المقبل.
وبينت المصادر، أن رفض تجديد ولاية أونروا يعني تورط الأردن في تدريس حوالي 120 ألف طالب، بعد توفير المدارس المناسبة لهم وصرف رواتب معليمهم، وتكفل الميزانية الأردنية بمعالجة هذا العدد الهائل من اللاجئين، قياساً إلى موانته التي تعاني العجز.
وكانت "أونروا" أكدت قبل أسبوع، أن العام الدراسي لطلبتها في الأردن، سيبدأ كما هو مخطط له وحسب التقويم المدرسي الحكومي في الأردن.
ولجأت الوكالة في العامين الماضيين إلى تقليص عدد موظفيها وخدماتها، خاصةً في التعليم، والصحة لمواجهة أزمتها المالية التي كادت تعلق العام الدراسي العام الماضي لولا تدخل بعض الدول، وتعاني الوكالة حتى الآن من نقص في التمويل يفوق 150 مليون دولار.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.