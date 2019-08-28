صحيفة: تخصيص يوم وطني للمرأة الإماراتية هو دليل على مدى اهتمام القيادة

Advertisements

الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن يوم المرأة الإماراتية الذي تحتفل به الدولة اليوم، مناسبة لاستذكار جهود القيادة الرشيدة، و سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في سبيل النهوض بواقع المرأة والأسرة، والإنجازات التي تم تحقيقها على مدى عقود ماضية جعلت من وضع المرأة الإماراتية نموذجاً في مجال الحماية والتمكين الاجتماعي والسياسي.



Advertisements

وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - " إلى تزامن الاحتفال هذا العام، مع انتخابات المجلس الوطني 2019، الذي ستحوز النساء فيه 50% من المقاعد، استناداً لقرار تاريخي اتخذه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، شكل موضع إشادة عالمياً لما يعنيه من إيمان بدور المرأة، وضرورة انخراطها في الحياة العامة بشكل فاعل ومشاركتها في صناعة القرار، كما انعكس هذا القرار على نسبة إقبال النساء على الترشح للانتخابات المقبلة، والتي وصلت إلى نحو 35% في القائمة الأولية.

وأضافت لعل تخصيص يوم وطني للمرأة الإماراتية هو دليل على مدى اهتمام القيادة بنصف المجتمع، وتحديد تاريخ سنوي لتقييم ما تم إنجازه من جهة، ومن جهة أخرى وضع الخطط المستقبلية الكفيلة باستمرار تقدم المرأة في القطاعات المختلفة، بعد أن تمكنت الدولة من تحقيق مؤشرات تعليمية ووظيفية وقيادية في قطاع المرأة تضاهي أرقى الدول العالمية.

وقالت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها .. إن المرأة في الإمارات وزيرة، ومديرة، وعضو برلمان، معلمة ومربية أجيال، جميعهن ينلن فرصاً متساوية، استناداً إلى تشريعات التمكين الاجتماعي والسياسي، ولكل منهن في موقعها ألف تقدير وعرفان على ما يبذلنه من جهد في سبيل رفعة وتقدم الوطن وأبنائه، وكل عام و"أم الإمارات"، والمرأة الإماراتية بألف خير.