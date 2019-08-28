الاتحاد الأوروبي يُحمل بريطانيا مسؤولية الخروج من التكتل دون اتفاق

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

بوريس جونسون

كتب متابعات_الخليج 365

قال الاتحاد الأوروبي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه إذا خروجت بريطانيا من التكتل دون اتّفاق، فإن المملكة المتحدة وحدها ستحمل المسؤولية عن ذلك.



ومع قرب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، وإصرار جونسون على إدخال تعديلات جوهرية على اتفاق الانسحاب الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل، تسود مخاوف من تزايد احتمالات خروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق، مع ما يرافق ذلك من اضطرابات اقتصادية كبيرة.

وبعد أيام من تبادل جونسون ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تحميل المسؤولية عن بريكست دون اتفاق، دخل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على خط المواجهة.

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وتحدت دول الاتحاد الأوروبي جونسون أن يجد بديلاً قابلاً للتطبيق لخطة "شبكة الأمان الإيرلندية" التي يصر على شطبها، وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني شدد يونكر على رفض تحميل الاتحاد الأوروبي المسؤولية إذا تدهورت الأوضاع.

وفي بيان أصدرته، نقلت المفوضية عن يونكر قوله في المكالمة إن "الاتحاد الأوروبي وإن كان مستعداً تماماً لسيناريو بريكست دون اتفاق، إلا أنه سيبذل كل الجهود الممكنة لتفادي ذلك"، وتابع أن "سيناريو بريكست دون اتفاق سيكون قرار المملكة المتحدة، وليس الاتحاد الأوروبي".

وحضّ زعيم حزب "بريكست" نايجل فراج رئيس الوزراء البريطاني على التخلي عن الاتفاق الحالي، والخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. ويصر جونسون على أن الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، والذي رفضه مجلس العموم البريطاني 3 مرات، انتهى ويجب تعديله خاصةً الإجراءات الحدودية بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية، المقاطعة التابعة لبريطانيا.

وأعلن بعد محادثات في باريس وبرلين الأسبوع الماضي أنه "أكثر تفاؤلاً بقليل" بفرص التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن يونكر كرر استعداده للعمل بشكل بناء مع رئيس الوزراء جونسون ولبحث أي اقتراحات ملموسة يطرحها، شرط أن تكون متوافقة مع اتفاق الانسحاب، وجاء في البيان أن يونكر "أكد أن دعم الدول الأعضاء الـ27 لإيرلندا راسخ، وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل رعاية مصالح إيرلندا باهتمام بالغ".

وتنتهي ولاية يونكر في أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، وستتولى أورسولا فون دير ليين رئاسة المفوضية خلفاً له.