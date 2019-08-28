شكرا لقرائتكم الحكومة اليمنية لأهل شبوة: نقدر أداءكم في إنهاء التمرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد رئيس مجلس الوزراء اليمني، معين عبدالملك سعيد، في اجتماع مع أعضاء اللجنة الأمنية في شبوة على ضرورة تطبيع الأوضاع في المحافظة، بعد سيطرة الجيش اليمني عليها إثر اشتباكات اندلعت بينه وبين لواء النخبة التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي قبل أيام.

وقال عبد الملك في تغريدة على حسابه على تويتر، فجر الأربعاء، إنه استمع من اللجنة الأمنية في شبوة لتقييم دقيق عن الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمحافظة وطبيعة التدابير والإجراءات المتخذة لتأمين المحافظة. وأضاف "نقلت لهم تقدير الرئيس هادي لأدائهم المسؤول والحازم في إنهاء التمرد وتوجيهاته بالحفاظ على الجاهزية العالية واليقظة، وضرورة تطبيع الأوضاع في المحافظة".

إلى ذلك، أكد أن شبوة منحت، بقيادتها وأعيانها ورجالها ونسائها، أملاً وتماسكاً وثقة. وأوضح أن" شبوة منحت اليمن الكبير، في لحظة ضعف مؤلمة، قوة عظيمة". وختم قائلاً: "لشبوة وأبنائها امتناننا العميق ومحبتنا الصادقة".

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وكانت القوات الحكومية أعلنت، السبت، إحكام سيطرتها الكاملة على مدينة عتق وكافة الطرق المؤدية إليها، وتأمين خطوط الإمداد من مأرب ووادي حضرموت، والسيطرة على 3 معسكرات كانت تتمركز فيها قوات "النخبة الشبوانية" الموالية للمجلس الانتقالي في محيط مدينة عتق.

وفي عتق، أكدت مصادر عسكرية حكومية أن قوات الجيش الوطني بدأت زحفها صوب مفرق مديرية الصعيد جنوب عتق على الطريق الرابط بين محافظة أبين ومديرية حبان في شبوة، عقب تمكنها من السيطرة على عدد من النقاط العسكرية جنوب عتق على الطريق المؤدي إلى معسكر "العلم نقطة".

كذلك لفتت إلى أن الانتشار الجديد والمتواصل للقوات الحكومية يهدف إلى أي تقدم محتمل لقوات الانتقالي.