فايز غصن: المطلوب تكاتف الجميع والتفاهم في الحكومة وبين القوى

اشار النائب ​فايز غصن​ الى ان الاجواء بشكل عام غير مريحة وما حدث كبير و​الحكومة​ والمسؤولون يشعرون بـ"السخن"، ومن المفترض ان يتحمل كل شخص مسؤوليته ان كان على المستوى المالي او النقدي أو الامني، ودعا لضرورة توحيد الجهود.

واعتبر غصن في حديث اذاعي، المطلوب تكاتف الجميع والتفاهم في الحكومة وبين القوى وأصبح من المفترض التوجه الى الامام وعدم العودة الى الوراء.