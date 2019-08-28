أوضحت مصادر مطّلعة على الإجتماع الّذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، قادة الأحزاب ورؤساء الكتل النيابية في قصر بيت الدين، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّ "الاجتماع ليس "مؤتمرَ حوار" إقتصاديًّا، بل سيكون إجتماعًا واحدًا هدفه مواكبة القادة السياسيين للإجراءات الّتي ستتّخذها الدولة لتعزيز الوضع المالي- الإقتصادي".
وأكّدت أنّه "سيحصل نقاش، ولكن بواقعيّة ومنطق بعيدًا من المزايدات، لا أن تضع كلّ جهة مجموعة نظريات على الطاولة تضيّع بوصلة النقاش والغاية من الإجتماع". ولفتت إلى أنّ "المطروح على الطاولة فهو الإجراءات المحدّدة الّتي أصبحت معروفة، بعضها أُقرّ في موازنة عام 2019 ومن المُفترض تنفيذه، وبعضها يجب أن يُقرّ في موازنة 2020، إضافةً إلى ملاحظات مؤسسات التصنيف والإصلاحات والإجراءات الّتي طلبت جهات ومؤسسات دولية من لبنان اتخاذها... وستتمّ مناقشة هذه النقاط كلّها في الإجتماع للوصول إلى توافق عليها، لكي لا تعطّل السياسة العمل الإقتصادي والمسار الإصلاحي".
وبيّنت المصادر أنّ "الرئيس عون يعوّل على هذا الإجتماع المهم جدًّا، لأنّ الجميع سيشاركون فيه من موالاة ومعارضة، وليس فقط الجهاتالموجودة في الحكومة". وذكرت أنّ "الرئيس عون سيستمع إلى وجهات نظر الجميع، ويُطلعهم على الوضع الراهن وعلى الإجراءات المطلوب اتخاذها ليكون الجميع على دراية بها وليتحمّلوا مسؤوليّتهم أمام الشعب إذا لم تُتخّذ، وحصلت أيّ انتكاسة إقتصاديّة أو ماليّة، فـ"المزايدات لا تنفع ولا تُنقذ".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجمهورية: الاجتماع الذي دعا إليه عون هدفه مواكبة إجراءات تعزيز الوضع المالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.