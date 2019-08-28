اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "عندما ترتفع وتيرة التوتر وتزداد الانتهاكات و​الخروقات الاسرائيلية​ لسيادتنا، يطل اصحاب نظريات الاستقرار والتهدئة وتتفق عبقريتهم بطلاق المزايدات والحرص على ​الدولة​ وقرار السلم والحرب ليكون حصريا، وبالتأكيد يغيب عن اذهانهم ان على حدودنا عدو متفلت من كل القيم والمواثيق الدولية وان قرار الحرب عنده. لان كيانه المغتصب قام على العدوانية والكرامة الوطنية تصان بعوامل القوة كما علمتنا التجارب لا بالبينات والأمنيات والرهانات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: الكرامة الوطنية تصان بعوامل القوة كما علمتنا التجارب لا بالبينات والأمنيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.