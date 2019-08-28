الاستمرار بقطع أوتوسترادي المنية والبداوي بسبب انقطاع التيار الكهربائي

ذكرت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي أنّ "الطريق لا تزال مقطوعة على أوتوسترادي المنية والبداوي بالاتجاهين"، بالأتربة والسيارات، بسبب انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة.
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