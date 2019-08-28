قوى الأمن: توقيف 50 مطلوبا بجرائم مختلفة وضبط 1091 مخالفة سرعة زائدة أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 50 مطلوبًا بتاريخيوم أمس 27 آب 2019، بجرائم مختلفة هي:​مخدرات​، سرقة، سلب و​إطلاق نار​".

وأفادت بـ"ضبط 1091 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ يوم أمس أيضًا".