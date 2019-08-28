النشرة: الطيران التجسسي الاسرائيلي يحلق بشكل مكثف منذ ليل امس فوق حاصبايا والعرقوب

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، منطقتي حاصبيا و​العرقوب​ شهدت طوال الليل الفائت وحتى الساعة تحليقا مكثفا للطيران التجسسي الاسرائيلي الذي لم يفارق سماء المنطقة منفذا العديد من الطلعات الاستكشافية بشكل دائري وعلى علو منخفض، تركز فوق قرى وبلدات العرقوب حاصبيا امتدادا حتى سماء المنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​ ومرتفعات برغز ومجرى نهرالليطاني في ​البقاع الغربي​ ايضا.

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