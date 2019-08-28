جريحان سوريان في حادث سير على طريق بحيرة الكواشرة

صدمت ليل أمس ​سيارة​ ​دراجة نارية​ على متنها شخصين من التابعية السورية على طريق بحيرة الكواشرة في عكار أصيبا إصابات بليغة، ونقل مسعفو ​الصليب الأحمر اللبناني​ أحد الجرحى (م.ح.العتر) مصابا برأسه الى ​مستشفى​ رحال في حلبا للعلاج حيث أجريت له العلاجات اللازمة ووضعه الصحي حرج، وتم وضعه في العناية المركزة. كما تم نقل الجريح الآخر الى إحدى ​مستشفيات​ المنطقة للعلاج.

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