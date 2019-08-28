الجيش الاسرائيلي يقتحم بيتونيا غرب رام الله

اقتحم قوات ​الجيش الإسرائيلي​ بتعزيزات عسكرية بلدة بيتونيا غرب مدينة ​رام الله​، وانتشرت في عدة شوارع، خاصة في محيط محطة "الخواجا" للمحروقات. وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات تدور حاليا بين الشبان وجنود الاحتلال، دون أن يبلغ عن ​اصابات​.

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