رئيس هندوراس يزور إسرائيل الجمعة لافتتاح مكتب دبلوماسي في القدس

أعلنت حكومة ​هندوراس​ أنّ "الرئيس الهندوراسي خوان ​أورلاندو​ ايرنانديز سيقوم الجمعة بزيارة رسميّة إلى ​إسرائيل​ لافتتاح "مكتب دبلوماسي" في ​القدس​".

من جهته، لفت رئيس هندوراس إلى أنّ "في نظري، أعترف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل"، موضحًا أنّ "المكتب الدبلوماسي هو امتداد لسفارة بلاده الواقعة في ​تل أبيب​".

وكانت ​الولايات المتحدة الأميركية​ قد نقلت في 14 أيار 2018، سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، في حين قرّرت معظم العواصم الأجنبيّة الاحتفاظ بسفاراتها لدى إسرائيل خارج القدس. وأثارت الخطوة غضب الفلسطينيين الّذين يعتبرون القدس الشرقية الّتي احتلتها إسرائيل في عام 1967، عاصمة لدولتهم.