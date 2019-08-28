مقتل طفلين وإصابة 10 آخرين في حادث طعن بولاية أوهايو الأميركية

ذكرت "شبكة سي بي اس نيوز" الأميركية بأن طفلين قتلا وأصيب 10 آخرين في ​حادث طعن​ بولاية ​أوهايو​ الأميركية، فيما لا تزال ​الشرطة​ تبحث عن المهاجم. وأكدت الشبكة أن المشتبه به سرق ​سيارة​ شرطة وفر بها هاربا، بعد أن طعن عددا من الأشخاص، موضحة ان "الحادث وقع في الفرع الرئيسي لمكتبة مترو دايتون"، لافتة إلى أن الشرطة أخلت المكان وأغلقته، ولا تزال تبحث عن المشتبه به.

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