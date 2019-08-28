شكرا لقرائتكم خبر عن 18 جلسة استماع و5 إصدارات حصاد "رياضة النواب" فى دور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - اللجنة تستعد لمناقشة تعديل قانون الهيئات الشبابية بدور الانعقاد المقبل

جلسات الاستماع كان لها نصيب كبير من أعمال لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال دو الانعقاد الرابع، حيث عقدت 18 جلسة استماع منها 12 جلسة استماع بشأن تقصى الآثار المترتبة على تطبيق قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، و6 جلسات استماع لمناقشة التوعية السياسية للشباب.



وبلغت عدد الاجتماعات التى عقدتها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع 107 اجتماعات وناقشت 149 طلب إحاطة.

وعلى مستوى الزيارات الميدانية، قامت اللجنة بثلاث زيارات ميدانية شملت 8 محافظات على النحو الآتى:

1- زيارة محافظتى قنا والأقصر من 17 إلى 19 نوفمبر 2018 لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظتين.

2- زيارة محافظتى الفيوم وبنى سويف لتفقد المنشات الشابية والرياضية بالمحافظتين.

Advertisements

3- زيارة محافظات القاهرة والسويس والإسماعيلية والإسكندرية لتفقد الاستادات الرئيسية المقام عليها مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.



وتضمن كشف إنجازات اللجنة أيضا إصدارها خمسة إصدارات عن حصاد عمل لجنة الشباب خلال شهور نوفمبر 2018 وديسمبر 2018، وعن منتدى شباب االعالم وكتاب عن مقارنة بين ملف مصر وجنوب إفريقيا لاستضافة أمم إفريقيا وكتيب بعنوان "مصر تقود إفريقيا".



أما بالنسبة لدور الانعقاد الخامس المقبل، فإن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2018 يأتى على أولويات عمل اللجنة، حيث إن الحكومة تقدمت به للبرلمان وتم إحالته إلى لجنة الشباب خلال الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد المنتهى، ويهدف إلى مواجهة 4273 مركز شباب لا تخضع لمنظومة تشريعية واحدة، وإلغاء استثناء الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية من الخضوع لأحكام القانون 218 لسنة 2017.

وكشفت الحكومة عن أن التطبيق العملى لنصوص مواد القانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون 218 لسنة 2017 أسفر عن أن مراكز الشباب وعددها 4273 مركزا على مستوى الجمهورية والتى تمارس جميعها ذات النشاط وتهدف إلى تحقيق أهداف واحدة لا تخضع إلى أداة تشريعية واحدة، إذ أن البعض منها وعددهم 4066 مركزا تخضع لمظلة القانون رقم 218 لسنة 2017، فى حين أن هناك 207 مركزا تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعة من قبل جمعياتها العمومية وللائحة استرشادية صادرة من اللجنة الأوليمبية المصرية.

