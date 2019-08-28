شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل البرلمان": تطوير النقل البحرى سيجلب مليارات للدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هناك تعاونا حكوميا برلمانيا من أجل حدوث طفرة قوية فى قطاع النقل البحرى، لأنه سيجلب مليارات للدولة، فى حال الاهتمام بذلك القطاع، واعتبار تطويره مشروعا قوميا.
وطالب "عبد الواحد"، بالارتقاء بالموانئ ليرتفع تصنيفها بالشكل الذى يضاهى موانئ العالم، مؤكداً أن اللجنة قدمت رؤية لوزارة النقل فى هذا الشأن، وأن الوزارة تبذل جهدا كبيرا فى هذا المجال خلال الفترة الحالية، إيمانا بأهمية القطاع.
وأشار النائب هشام عبد الواحد، إلى أنه يمكننا الوصول إلى منطقة تجارية عالمية، مطالباً أن نستعين بكل الخبرات العالمية الممكنة فى هذا الإطار.
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