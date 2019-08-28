الجيش الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيًا في الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله/تل أبيب - (د ب أ):
اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء 14 فلسطينيا في الضفة الغربية ، حسبما ذكرت وكالة معا الفلسطينية للأنباء.
ومن جهتها أفادت صحيفة هآرتس العبرية بأنه جرى اعتقال هؤلاء الأشخاص بسبب "مشاركتهم في الأنشطة الشعبية" ضد إسرائيل في مناطق مختلفة من الضفة.
وأكدت أن الجيش الإسرائيلي أحال المعتقلين للتحقيق.
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