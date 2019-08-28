الخريطة الزمنية ومواد الدراسة.. كل ما يخص معهد السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

يستقبل المعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد، أولى دفعاته خلال العام 2019/2020، لتخريج أجيال جديدة مدربة بالعلم والتكنولوجيا على تشغيل وإدارة المنظومة السكة الحديد.

وأصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار رقم ٢٣٤٠ بتاريخ٢٠١٩/٧/٣ والخاص بالموافقة على إنشاء المعهد، والذي سيكون مدة الدراسة به سنتان دراسيتان على أن يمنح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية في التخصص وتعتمد من وزارة التعليم العالي وفقاً للضوابط المنظمة.

وينشر "الخليج 365" الخريطة الزمنية ونظام الدراسة والمواد التي يدرسها الطلاب في المعهد، كالآتي:

نظام الدراسة

- الدراسة لمدة عامين بنظام الفصول الدراسية (4 فصول).

- تتضمن السنة الدراسية فصلين دراسيين، الفصل الأول 15 أسبوعًا والفصل الثاني 14 أسبوعًا، إضافة إلى أسبوع امتحانات نهاية كل فصل دراسي والتدريب لمدة 8 أسابيع خلال العطلة الصيفية بعد الفرقة الأولى.

- عدد ساعات الاتصال بالكلية حوالي 159 ساعة منها حوالي 20 ساعة نظري (محاضرات) وحوالي 130 ساعة عملي.

شروط انتقال الطالب إلى الفرقة الثانية:

أن يجتاز الطالب الامتحانات بنسبة لا تقل عن 50 %، ويعتبر الطالب منقول إلى الفرقة الثانية إذا رسب فيما لايزيد عن مادتين، وتتضمن الامتحان في بعض المقررات امتحانا تحريريا وآخرشفويا.

نظام الدراسة والتخصص

Advertisements

يضم المعهد 6 برامج دراسية هي: (العلوم الإنسانية وتطبيقات اللغة في التخصص– العلوم الاجتماعية/ الثقافة التكنولوجية – تنفيذ مشروعات والتطبيقات التخصصية – العلوم الأساسية – العلوم التكنولوجية والمهارية- التدريب العملي والميداني).

وتطلب اجتياز الطالب بنجاح التدريب المخصص له بنسبة لا تقل عن 70% بالبرامج السابق.

المواد الدراسية بالمعهد

* الفرقة الأولى

الترم الأول: يدرس الطالب 7 مواد وهي (لغة انجليزية – حقوق إنسان – الصحة والسلامة والمخاطر – جبر خطي – ورش تكنولوجيا إنتاجية – رسم هندسي – فيزياء).

بينما يدرس الترم الثاني 7 مواد أيضًا وهي (لغة إنجليزية – دوائر تيار مستمر – دوائر تيار متردد جهد منخفض – مقدمة في البرمجة – تفاضل وتكامل – رسم بمساعدة الحاسوب – أسس إدارة).

* الفرقة الثانية

يدرس 7 مواد في الترم الأول ( فحص قطارات متحركة – مكونات أنطمة هوائية وهيددروليكية- السكة الحديد – تشحيم وتبريد المحرط – محركات الديزل – الأجهزة الكهربائية وتركيب الملحقات – كاستون).

الترم الثاني (عمرة إصلاح محرك – وحدة الطاقة المتحركة– إصلاح أعطال – تشخيص وإصلاح أعطال في الدوائر الكهربائية – كاستون).