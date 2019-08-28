اليابان تصدر تحذيراً بعد أمطار غزيرة في جزيرة كيوشو

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تحذيراً طارئاً لسكان جزيرة كيوشو بجنوب البلاد بعد تسجيلها مستويات أمطار قياسية اليوم الأربعاء، تهدد بحدوث انهيارات أرضية وفيضانات وكوارث طبيعية أخرى.

وذكرت محطة "إن.إتش.كيه" العامة أنه جرى العثور على رجل بلا حراك داخل سيارة جرفتها المياه بمقاطعة ساجا التي وصل منسوب الأمطار ببعض مناطقها إلى أكثر من أربع بوصات في الساعة.

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وشملت التحذيرات مقاطعات فوكوكا وساجا وناجازاكي في منطقة كيوشو شمالي البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار في مناطق واسعة من الأجزاء الغربية إلى الشمالية من البلاد بسبب منخفض جوي في شمال شرق بحر اليابان.

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وتم تسجيل أكثر من 120 ملليمتر من الأمطار في مدينتي ساجا وتاكو في غضون ساعة واحدة، وفقاً للهيئة.

وفي يوليو 2018، تسببت الأمطار الغزيرة في غرب اليابان في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً، وهو أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن حدث طقسي واحد خلال ثلاثة عقود.