البرازيل ترحب بالمساعدات لإخماد حرائق "الأمازون"

قالت الحكومة البرازيلية، إنها ترحب بكل المساعدات الأجنبية من المنظمات والدول لمكافحة حرائق غابات الأمازون شريطة أن تقرر كيف تستخدمها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة ريجو باروس للصحفيين "السيادة البرازيلية غير قابلة للتفاوض"، مضيفاً أن بلاده لا ترفض الحوار مع فرنسا.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قال، في وقت سابق، إنه يريد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يسحب "إهاناته" التي وجهها له قبل أن يدرس قبول 20 مليون دولار من المساعدات عرضتها دول مجموعة السبع.

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جاءت تصريحات المتحدث الرئاسي بعدما أبلغ حكام ولايات منطقة الأمازون الرئيس بأنهم في حاجة للأموال للمساعدة في مكافحة الحرائق القياسية التي تستقر في أكبر غابات استوائية مطيرة بالعالم.

وأشاد ترامب، أمس الثلاثاء، بكيفية تعامل بولسونارو مع أزمة الحرائق. ويقف ترامب على طرف نقيض من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وجّه انتقاداً شديداً إلى موقف الرئيس البرازيلي في هذا الملف.