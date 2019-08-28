كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دخول قانون التوظيف الجديد في مركز دبي المالي العالمي حيز التنفيذ اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أن قانون التوظيف الجديد القانون رقم 2 لعام 2019 سيدخل حيز التنفيذ اليوم 28 أغسطس 2019، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

يؤكد قانون التوظيف الجديد على التزام المركز المالى الرائد فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا بتطبيق أرقى المعايير والممارسات العالمية خاصة مع التركيز على موضوعات مهمة ومنها إجازة الأبوة والإجازة المرضية مدفوعة الأجر ومكافئات نهاية الخدمة.

ويعد مركز دبي المالي العالمي هو مركز مالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا يقع في دبي. ويعد ثاني أكبر مركز مالي بعد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض.