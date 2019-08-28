كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع شخصين وإنقاذ أكثر من 100 آخرين إثر حريق بعبارة فى الفلبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى شخصان مصرعهما وإنقاذ أكثر من 100 آخرين في حريق بعبارة بالفلبين- بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا انديان إكسبريس".

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وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبينى أرماند باليلو إن جهود الإنقاذ مستمرة حى الأن إثر حريق بعبارة قبالة مدينة دابيتان في مقاطعة زامبوانجا ديل نورت.

وأكد باليلو أنه تم إنقاذ 102 شخص من بين 544 مسافر عن طريق السفن والقوارب المارة، مؤكدا أنه يبدو أن الحريق بدأ في غرفة المحرك.

وتُعد العبارات وسيلة نقل شائعة في أرخبيل الفلبين ، وتشكل الحوادث المميتة مشكلة بسبب السفن المتهالكة والاكتظاظ وضعف تطبيق السلامة.