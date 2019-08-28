الخارجية الأمريكية: نعمل على عودة روسيا إلى مجموعة السبع كما يريد ترامب

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الخارجية الأمريكية: نعملعلى عودة روسيا إلى مجموعة السبع كما يريد ترامب
الأربعاء 28 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية ستعمل على عودة روسيا إلى مجموعة "السبع"، كما يريد الرئيس دونالد ترامب.
وقال بومبيو في مقابلة مع قناة "فوكس 59" وسي بي إس 4": إن "الرئيس [ترامب] يعتقد بأنه يتعين علينا القيام بذلك (عودة روسيا إلى مجموعة السبع)، وسأعمل على ما قاله الرئيس".
وتابع: "بالطبع، سنعمل في هذا الاتجاه".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تشاجر مع زملائه في قمة مجموعة "السبع" في بياريتس (فرنسا) حول فكرة عودة روسيا إلى المجموعة.
ونقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عن مصادر دبلوماسية قولها، إن شجارا وقع بين ترامب وزملائه في مجموعة "السبع" حول فكرة عودة روسيا للمجموعة.
وبحسب المصادر، رفض ترامب مسألة أن تبقى مجموعة السبع اتحادا للديمقراطيات الليبرالية، وأصر على عودة روسيا للمجموعة.
في وقت سابق، قال مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة "نوفوستي"، إن مسألة دعوة روسيا لمجموعة السبع نوقشت من قبل قادة المجموعة في بياريتز، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن عودة موسكو.
وقال ترامب، في تصريحات على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع، "هناك عمل مستمر، والكثير من الناس يريدون عودة روسيا إلى مجموعتنا ولو عادت سيكون الأمر إيجابيا، مع ما يشهده العالم".
وأضاف ترامب، "ناقشنا الأمر ولا أعرف إن كنا سنصل إلى قرار أم لا، ربما لم يتفق معي الجميع".
وقال المتحدث باسم الكرملين، في وقت سابق يوم الأحد 25 أغسطس، إنه إذا تم توجيه الدعوة لعودة الرئيس بوتين إلى مجموعة السبع، فإنه ستتم دراستها.
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