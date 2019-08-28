قريبون من عون للجمهورية: التقاؤه مع المقاومة موضوعي ولا يندرج بخانة تسديد فواتير

أكّد قريبون من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّ ما طرحه أمام المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش واعتباره ما حصل في الضاحية هو بمنزلة إعلان حرب يتيح لنا اللجوء الى حقّنا في الدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا، ونحن لا نقبل أن يهددَّنا أحد بأيّ طريقة، "إنّما يعبّر أساسًا عن قناعاته الّتي يحملها منذ ما قبل وصوله إلى ​قصر بعبدا​".

ولفتوا إلى أنّ "الرئيس عون حريص على حماية لبنان من موقع القوّة لا الضعف، وبالتالي فإنّ التقاءه مع وجهة ​المقاومة​ هو تلقائي وموضوعي ولا يندرج بتاتًا في خانة تسديد فواتير مفترضة أو الإيفاء بالتزامات مسبقة كما يروّج معارضوه، خصوصًا أنّ الاعتداء الإسرائيلي على السيادة فاضح، ويستوجب من رئيس الجمهورية الردّ الواضح".