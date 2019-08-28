يمق بحث مع تجار طرابلس ووفود اممية قضايا ومشاريع المدينة

استقبل رئيس ​بلدية طرابلس​ ​رياض يمق​، وفدا من المجلس الثقافي البريطاني، في إطار استكمال المرحلة الثالثة من برنامج المرونة المعززة عند ​الشباب​ والشابات في ​مدينة طرابلس​ وضواحيها.

والتقى يمق مجلس نقابة تجار الألبسة والأقمشة والنوفوتي في طرابلس.

وأوضح الوفد أنه "يمثل ​جمعية تجار طرابلس​ كونه يضم نائب رئيس الجمعية اليان ديب، ومحمود حجازي نائب رئيس سابق، فيما علي خضر وارشاك خشيشيان عضوا مجلس الجمعية".

وتم البحث في الأمور التي تهم المدينة وابناءها والزملاء التجار، وأهمها قضايا السير و​الشرطة​ والنظافة والمشاريع التي تنفذ الآن مثل الإشارات الضوئية وغيرها.

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واتفق المجتمعون على "التواصل الدائم والتعاون التام بين التجار والمجلس البلدي، لما فيه مصلحة طرابلس".

واستقبل وفدا من برنامج ​الأمم المتحدة​ الانمائي UNDP واستعرض خطوات استكمال العمل في المشاريع التي انطلقت في مراحل سابقة، إضافة إلى المشاريع المستقبلية التي تمت الموافقة عليها من قبل الرئيس السابق ​احمد قمر الدين​ والمجلس البلدي، ومنها البدء بدراسة مشروع تأهيل شارع وسوق التل، ابتداء من السراي العتيقة، وصولا إلى ​ساحة التل​ والروكسي".

كما تناول الوفد "الوضع العام في المدينة وضرورة التنسيق بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبلدية طرابلس وتشكيل لجان للعمل على كل الأصعدة والقطاعات".