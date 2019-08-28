دوجاريك: جانبا النزاع باليمن أبلغا غريفيث بوجهات نظرهما بشأن تطبيق اتفاق الحديدة

لفت المتحدث باسم ​الأمم المتحدة​ ​ستيفان دوجاريك​، إلى أنّ "​الحكومة اليمنية​ وجماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) أرسلا إلى مبعوث الأمين العام الخاص لليمن، ​مارتن غريفيث​، وجهات نظرهما على مقترحه بشأن تطبيق اتفاق ​الحديدة​"، مبيّنًا أنّ "غريفيث يتطلّع إلى تلقّي الرد الرسمي من الجانب الآخر خلال الأيام القليلة المقبلة".

وذكر بأنّه "تمّ تقديم المقترح إلى الجانبين في مطلع شهر آب الحالي للنظر فيه، بهدف توليد الزخم المطلوب لتطبيق الخطوات المهمّة والأساسيّة في الاتفاق، والسماح للجانبين بالدخول في عمليّة سياسيّة أوسع والتوصّل إلى تسوية سياسيّة متفاوض عليها للصراع".

وكان قد توصّل "الحوثيون" والحكومة اليمنية إلى اتفاق الحديدة في إطار ​اتفاق ستوكهولم​ في أيلول عام 2018. وينصّ هذا الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار وإعادة الانتشار المشترك من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وكذلك مدينة الحديدة.