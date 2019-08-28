مقتل ثلاثة جنود واصابة آخرين في هجوم مسلح في مالي

قتل ثلاثة جنود ماليين وأصيب سبعة آخرون في هجوم مسلح سبقه انفجار في منطقتي دوينتزا وهومبوري، وسط مالي.
وأوضح الجيش المالي في بيان، انه تم خلال الهجوم تدمير مركبة عسكرية، فيما قتل مسلح وجدت جثته في مكان الحادث.
يذكر ان هذا هو ثاني هجوم مسلح يقع في مالي منذ نحو شهر. وكان خمسة جنود ماليين قد قتلوا الأربعاء الماضي في وسط مالي في كمين نصبه مسلحون.
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