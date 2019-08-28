الكرملين: فكرة عقد قمة لـ"نورماندي" مدعومة من جميع الجهات لكن يجب أن تكون مثمرة

ركّز المتحدث باسم الرئاسة الروسية (​الكرملين​)، ​دميتري بيسكوف​، على أنّه "ثمة أحاديث كثيرة حول استئناف عمل صيغة "نورماندي" على المستوى الأعلى. فكرة عقد قمة لدول مجموعة "نورماندي" حول ​أوكرانيا​ يدعمها الجميع: ​باريس​، ​برلين​، الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ والرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​".

وبيّن في تصريح تلفزيوني، أنّ "على الخبراء أن يقيّموا أوّلاً مدى إمكانيّة أن يكون هذا اللقاء مثمرًا، قبل أن يُتّخذ قرار بشأن عقده".

وفي وقت سابق، لفت بوتين ، أثناء لقائه الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في قلعة بريغانسون، المقر الصيفي للرئاسة الفرنسية، إلى أنّ "أيّ لقاء بصيغة "نورماندي" يجب أن يفضي إلى نتائج ملموسة، وأنّه ينبغي تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه سابقًا لتسوية النزاع في أوكرانيا".

يُذكر أنّ في شباط عام 2015، وقّع ممثّلو مجموعة الاتصال حول التسوية في شرق أوكرانيا، في العاصمة البيلاروسية ​مينسك​، وثيقة تحدّد مجموعة الخطوات الهادفة إلى تنفيذ الاتفاقات الّتي تمّ التوصّل إليها في مينسك سابقًا، والّتي جرى تنسيقها مع زعماء رباعية "نورماندي"، من بينها وقف شامل لإطلاق النار وإقامة منطقة آمنة بين جانبي النزاع، وإجراء إصلاح دستوري في أوكرانيا.