رئيسا البيرو وكولومبيا يقترحان عقد اجتماع عاجل بشأن حرائق الامازون

دعا رئيس بيرو مارتن فيزكارا ونظيره الكولومبيّ إيفان دوكي لعقد اجتماع عاجل في 6 ايلول في ​كولومبيا​ "لتوحيد الجهود" لحماية غابات ​الأمازون​ من ​الحرائق​.

وسترمي القمة "للتوصل لمعاهدة من شأنها الحفاظ على وتطوير واستخدام الامازون على نحو مستدام" مع إفادة "المجتمعات التي تعيش هناك" أيضا.

وتُعرف منطقة الامازون باسم "رئتي الكوكب"، لكنّها تعاني من أسوأ موجة حرائق في سنين طويلة، الأمر الذي يثير غضبا عالميا.

يذكر ان 60% من الأمازون تقع في ​البرازيل​، وتمتد غاباتها إلى كل من ​بوليفيا​ وكولومبيا و​الإكوادور​ وغويانا الفرنسية وغويانا و​البيرو​ وسورينام و​فنزويلا​.