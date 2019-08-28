حكومة كندا تقدم مليون دولار لدعم الانتخابات الإثيوبية

أعلنت وزيرة ​الخارجية الكندية​ ​كريستيا فريلاند​ تقديم مليون ​دولار​ في إطار تعزيز الديمقراطية في ​إثيوبيا​ عبر دعم ​الانتخابات​ التي ستجري العام المقبل. وأوضحت انه سيتم سحب مبلغ التمويل من أصل 10 ملايين دولار تعهدت بهم إلى صندوق "تعزيز وحماية الديمقراطية" خلال المؤتمر العالمي لحرية الإعلام في لندن في تموز الماضي. ولفتت فريلاند إلى ان "التمويل سيساعد هيئة إدارة الانتخابات في إثيوبيا على زيادة قدرتها في مجالات مثل تسجيل الناخبين ودعم ما بعد الانتخابات، ووضع تدابير الشفافية وبناء الثقة مع الناخبين".

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