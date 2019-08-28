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قتلى مدنيون في ليبيا جراء غارة نفذتها طائرة تركية مسيرة

الأربعاء 28 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن طائرة تركية مسيرة تساند مليشيات طرابلس، نفذت غارات جوية على منطقة الأصابعة (جنوبي طرابلس)، مما أدى إلى مقتل 4 موظفين مدنيين.



وأضاف المركز، أن الطائرة التي يتم التحكم فيها من غرفة عمليات في طرابلس استهدفت موظفين كانوا في مقر عملهم بمخازن السلع التموينية بالأصابعة.

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يذكر أن الطائرات التركية المسيرة شاركت في ضربات ضد مواقع الجيش، ومواقع مدنية، وتسببت في خسائر مادية وبشرية، كما أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي تمكن منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة من تدمير عدد من هذه الطائرات، وغرف عملياتها، وأبراج توجيهها.

من جهة أخرى، قتل عدد من مسلحي ميليشيا طرابلس، خلال قصف جوي شنه سلاح الجو الليبي على بوابة "الهيرة" الرابطة بين العزيزية ومدينة غريان، جنوبي غرب العاصمة طرابلس.

وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف ميليشيات طرابلس، وذلك في إطار العمليات العسكرية التي بدأها الجيش مطلع الأسبوع الحالي، بهدف استعادة مدينة غريان من أيدي ميليشيات طرابلس.