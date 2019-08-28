عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "المجلس الأعلى للدفاع تبلّغ أنّ ردّ "حزب الله" على الاعتداء الإسرائيلي الأخير سيكون تنسيقياً ومتناسبًا، وأنّ ما يتمّ العمل عليه هو الضغط على إسرائيل لمنعها من أيّ ردّة فعل على ردّ "حزب الله"، لئلّا تنزلق الأمور، وضبط العمليّة في إطار الفعل الّذي قامت به إسرائيل وردّ "الحزب" عليه".
وذكرت أنّ "الوسطاء أبلغوا إلى الجانب اللبناني أنّ حجم الردّ هو الّذي يحكم التطورات".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجمهورية": مجلس الدفاع تبلغ أن رد حزب الله سيكون تنسيقيا ومتناسبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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