"الجمهورية": مجلس الدفاع تبلغ أن رد حزب الله سيكون تنسيقيا ومتناسبا

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "​المجلس الأعلى للدفاع​ تبلّغ أنّ ردّ "​حزب الله​" على الاعتداء ال​إسرائيل​ي الأخير سيكون تنسيقياً ومتناسبًا، وأنّ ما يتمّ العمل عليه هو الضغط على إسرائيل لمنعها من أيّ ردّة فعل على ردّ "حزب الله"، لئلّا تنزلق الأمور، وضبط العمليّة في إطار الفعل الّذي قامت به إسرائيل وردّ "الحزب" عليه".

وذكرت أنّ "الوسطاء أبلغوا إلى الجانب اللبناني أنّ حجم الردّ هو الّذي يحكم التطورات".