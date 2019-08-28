الشرق الاوسط: اتصالات الحريري الدولية مستمرة في محاولة للجم اسرائيل

علمت "الشرق الأوسط" أن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لم ينقطع منذ وقوع ​العدوان الإسرائيلي​ عن التواصل مع ​الإدارة الأميركية​، من خلال وزير الخارجية ​مايك بومبيو​، وجهات دولية، في محاولة للجم إسرائيل، لأنه يتخوّف في حال تدهور الوضع من انجرار لبنان ومن خلاله المنطقة إلى منزلق خطير قد يدفعها إلى المجهول.

ولفتت مصادر وزارية واسعة الاطلاع إلى ان الحريري يتشاور باستمرار مع رئيسي الجمهورية ​ميشال عون​ والمجلس النيابي ​نبيه بري​، ويدعو ​المجتمع الدولي​ بدءاً ب​واشنطن​ إلى التدخّل من أجل الضغط على إسرائيل لوقف خروقها للقرار 1701.

وكشفت المصادر نفسها أن الحريري يتصرف من خلال اتصالاته على أساس أن ​حزب الله​ سيرد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف حي معوض، وقالت إنه يحمّل إسرائيل مسؤولية الإخلال بالتوازن الذي أرسته قواعد الاشتباك، وكان وراء الحفاظ على التهدئة في الجنوب منذ أن توصّل ​مجلس الأمن الدولي​ إلى إصدار ​القرار 1701​ الذي أوقف الحرب التي اندلعت في يوليو (تموز) 2006.

ولفتت إلى ان "الحريري اتهم إسرائيل بأنها وراء نسف قواعد الاشتباك هذه ظناً منها أنها تستطيع فرض أمر واقع جديد في الجنوب يدفع في اتجاه تغييرها". ورأت أن "المواجهة المحتملة بين "حزب الله" وإسرائيل هي مواجهة مثلثة الفرقاء، لا تقتصر على الساحة اللبنانية، وإنما تمتد إلى ​سوريا​ و​العراق​، وإن كانت تتسم أحياناً بطابع الحروب بالوكالة، فإنها تبقى تحت سقف تصاعد حدة التوتر بين واشنطن و​طهران​، ودخول ​تل أبيب​ على هذا الخط الساخن، على خلفية أنها معنية بالملف النووي، فيما تحاول ​باريس​ خفض منسوب التوتر الإيراني - الأميركي لعلها تعيد الحوار بينهما".

وتوقفت المصادر الوزارية أمام الاتصال الذي أجراه الحريري بوزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، وقالت إنه يأتي في سياق تزخيم الجهود الدولية وصولاً إلى استنفارها من أجل التدخّل لتفادي الانزلاق نحو مزيد من التدهور؛ خصوصاً أن العدوان الإسرائيلي يأتي في سياق الاعتداء على سيادة لبنان.

ولفتت إلى أن الحريري يواصل تشغيل محركاته منذ حصول العدوان الإسرائيلي، فجر الأحد الماضي، لعله يتمكّن من تغليب الخيار الدبلوماسي على الخيار العسكري؛ خصوصاً أنه يملك سلاح الموقف، لأن القرار في مكان آخر.