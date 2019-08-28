شعبان: موسكو ستبذل جهودها لعدم التصعيد وتقوم باتصالات مع الفرقاء لتحقيق ذلك

أوضح مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري للشؤون الروسية جورج شعبانفي حديث صحفي إن موسكو ستبذل جهودها لعدم التصعيد وهي تقوم بالاتصالات مع مختلف الفرقاء لتحقيق ذلك.
وفيما لفت إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شدّد على أهمية استقرار لبنان، أشار إلى أن موسكو حتى الآن لا تملك كامل المعطيات اللازمة حول الطائرتين وهي في صدد العمل للحصول عليها.
ولفت إلى ان "الأمر يتوقف على حجم ردّة الفعل التي سيقوم بها حزب الله، ليبنى على الشيء مقتضاه وهو ما من شأنه أن يحدد في المقابل مدى ردة الفعل الإسرائيلية".
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