مقتل شخصين وانقاذ أكثر من 100 إثر حريق بعبارة في الفلبين

ذكرت صحيفة " ذا انديان اكسبريس" أن شخصين قتلا في حين تم انقاذ أكثر من 100 آخرين في حريق بعبارة ب​الفلبين​.

ولفت المتحدث باسم ​خفر السواحل​ الفلبيني أرماند باليلو إلى ان جهود الإنقاذ مستمرة حتى الأن إثر حريق بعبارة قبالة مدينة دابيتان في مقاطعة زامبوانجا ديل نورت.

وأكد باليلو أنه تم إنقاذ 102 شخص من بين 544 مسافر عن طريق ​السفن​ والقوارب المارة، مؤكدا أنه يبدو أن الحريق بدأ في غرفة المحرك.

وتُعد العبارات وسيلة نقل شائعة في أرخبيل الفلبين ، وتشكل الحوادث المميتة مشكلة بسبب السفن المتهالكة والاكتظاظ وضعف تطبيق السلامة.