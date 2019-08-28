العاصفة المدارية دوريان تضرب بورتوريكو وجمهورية الدومنيكان

ضربت العاصفة المدارية دوريان ​بورتوريكو​ وجمهورية ​الدومينيكان​، ولجأ مئات المواطنين في بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان إلى تخزين إمدادات ​المياه​ والغذاء تزامنا مع اقتراب العاصفة الاستوائية دوريان.

كما أعلن حاكم بورتوريكو ، واندا فاسكويز جارسيد، ​حالة الطوارئ​ مع اقتراب العاصفة. ولفت مركز الأعاصير إلى ان العاصفة تتحرك من الغرب إلى ​الشمال​ الغربي بسرعة 13 ميلاً في الساعة، وامتدت رياح العاصفة الاستوائية إلى الخارج على بعد 45 ميلًا من المركز.

ولا يزال سكان بورتوريكو يتعاملون مع صدمة ​إعصار​ ماريا ، الذي خرب الجزيرة منذ عامين.