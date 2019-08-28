العاصفة المدارية دوريان تضرب بورتوريكو وجمهورية الدومنيكان

ضربت العاصفة المدارية دوريان بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان، ولجأ مئات المواطنين في بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان إلى تخزين إمدادات المياه والغذاء تزامنا مع اقتراب العاصفة الاستوائية دوريان.
كما أعلن حاكم بورتوريكو ، واندا فاسكويز جارسيد، حالة الطوارئ مع اقتراب العاصفة. ولفت مركز الأعاصير إلى ان العاصفة تتحرك من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 13 ميلاً في الساعة، وامتدت رياح العاصفة الاستوائية إلى الخارج على بعد 45 ميلًا من المركز.
ولا يزال سكان بورتوريكو يتعاملون مع صدمة إعصار ماريا ، الذي خرب الجزيرة منذ عامين.
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