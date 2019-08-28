خمسة قتلى و20 مفقودا إثر غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل ليبيا

أعلن المتحدث باسم ​القوات البحرية الليبية​، العميد أيوب قاسم، أنّ "القوات تمكّنت من انتشال جثث خمسة مهاجرين، ثلاثة مغاربة وسوداني وصومالي، فيما اعتُبر 20 في عداد المفقودين، إثر غرق قارب كان يقلّ قرابة 90 مهاجرًا قبالة مدينة الخمس شرق العاصمة ​طرابلس​".

ولفت في تصريح إلى وكالة "فرانس برس"، إلى "استمرار عمليّة البحث عن مزيد من الناجين أو الجثث".

من جهتها، أشارت ​المنظمة الدولية للهجرة​ والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى إنقاذ 60 مهاجرًا وتسجيل 40 مفقودًا جراء حادثة القارب المنكوب، الّتي تأتي بعد أكثر من شهر على غرق قارب خشبي على متنه 250 مهاجرًا شمال الخمس، ما أدّى إلى فقدان أكثر من 50 مهاجرًا وإنقاذ 143 آخرين وانتشال 62 جثة.