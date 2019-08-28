البنتاغون وافق على بيع اليابان صواريخ بقيمة 3,3 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الموافقة على بيع اليابان صواريخ مضادة للصواريخ البالستية في صفقة تبلغ قيمتها 3,3 مليار دولار.
وأوضح في بيان، أنّ "اليابان ستشتري ما يصل إلى 73 صاروخًا من طراز "اس ام -3" من صناعة شركة "رايثيون"، وهي مخصّصة للإطلاق من أنظمة محمولة على متن سفن لاعتراض صواريخ باليستية قادمة".
ووافق البنتاغون أيضًا على مبيعات أسلحة جديدة إلى المجر وكوريا الجنوبية وليتوانيا والدنمارك في صفقات تبلغ قيمتها الإجمالية 943 مليون دولار. وتتنوّع مشتريات هذه الدول ما بين أنظمة "سونار" ذات التردد المنخفض وعربات عسكرية خفيفة وصواريخ معدّة للإطلاق من غواصات.
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