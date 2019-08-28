البنتاغون وافق على بيع اليابان صواريخ بقيمة 3,3 مليار دولار

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (​البنتاغون​)، الموافقة على بيع ​اليابان​ ​صواريخ​ مضادة للصواريخ البالستية في صفقة تبلغ قيمتها 3,3 مليار دولار.

وأوضح في بيان، أنّ "اليابان ستشتري ما يصل إلى 73 صاروخًا من طراز "اس ام -3" من صناعة شركة "رايثيون"، وهي مخصّصة للإطلاق من أنظمة محمولة على متن سفن لاعتراض صواريخ باليستية قادمة".

ووافق البنتاغون أيضًا على مبيعات أسلحة جديدة إلى ​المجر​ و​كوريا الجنوبية​ و​ليتوانيا​ و​الدنمارك​ في صفقات تبلغ قيمتها الإجمالية 943 مليون دولار. وتتنوّع مشتريات هذه الدول ما بين أنظمة "سونار" ذات التردد المنخفض وعربات عسكرية خفيفة وصواريخ معدّة للإطلاق من غواصات.